Riders Republic annunciato con data d'uscita ufficiale e due trailer

Nel corso dell'Ubisoft Forward è stato annunciato Riders Republic, con tanto di data d'uscita ufficiale e due trailer. Per giocarci dovremo attendere fino al 25 febbraio 2021 su PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X e Series S e Stadia.

Riders Republic è un gioco multiplayer dedicato agli sport all'aperto, in cui i giocatori vivono nello stesso ambiente facendo sport e sfidandosi nelle varie competizioni disponibili. Si tratta di un gioco dalla forte componente sociale in cui tutte le attività sono legate alla presenza degli altri giocatori. Sostanzialmente i giocatori vagano per un immenso mondo aperto usando sci, bici o wingsuit per superare i vari ostacoli naturali e non.

Non mancano paesaggi mozzafiato, passaggi impervi e immaginiamo tutta una serie di oggetti estetici per personalizzare mezzi e avatar. Ubisoft ha promesso che nei prossimi mesi tornerà a parlare del gioco. Intanto vi lasciamo ai primi due video pubblicati. Uno lo trovate in testa alla notizia ed è il classico trailer di annuncio, mentre l'altro, che contiene molto più gameplay e informazioni, qui di seguito.