Watch Dogs: Legion, i trailer introducono le "professioni", Stormzy e Aiden Pearce

Durante il secondo Ubisoft Forward è stato pubblicato un nuovo trailer di Watch Dogs: Legion. In questo video vengono mostrate alcune folli "professioni" che potrete interpretare e come reclutare queste persone. Contemporaneamente il publisher ha mostrato diverse collaborazione del gioco, una reale e una virtuale. Quella reale è con il rapper Stormzy, mentre quella virtuale è con il protagonista del prima Watch Dogs, Aiden Pearce.

Con tre trailer Ubisoft ha mostrato tante novità legate a Watch Dogs. Il video principale, quello qui sopra, mostra diversi frangenti del gioco, come le varie "professioni" influenzano il gameplay e il modo di approcciare le missioni. Ci sono versioni adatte al gioco, come gli hacker, ma altre decisamente più folli, come l'apicultore e la vecchietta.

Prima di questo video Ubisoft ha annunciato la collaborazione con Stormzy. Il celebre rapper sarà presente con una canzone e avrà persino una missione a dedicata a lui. La missione si chiamerà Fall on my Enemies.

Infine gli sviluppatori hanno annunciato che Aiden Pearce, ovvero il protagonista dell'orginale Watch Dogs, tornerà in azione, invecchiato, ma ancora decisamente arrabbiato. Pearce non è contenuto nel gioco, ma sarà offerto come contenuto aggiuntivo per che in arrivo attraverso il Season Pass. Sarà infatti il protagonista di una storia inedita incluso nello stand-alone DLC che sarà compreso nell'abbonamento.

Che ne pensate di tutte queste novità?