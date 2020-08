Scott Pilgrim Vs. The World, remaster in uscita? Ubisoft ha contattato l'autore

Scott Pilgrim Vs. The World potrebbe tornare con una remaster per le piattaforme di attuale (e magari prossima) generazione: Ubisoft ha contattato di recente l'autore del fumetto, Bryan Lee O'Malley, che ha parlato di tale avvenimento senza però rivelarne i dettagli.

La casa francese aveva risposto in maniera vaga quando le è stato chiesto se Scott Pilgrim Vs. The World tornerà, ma proprio in occasione del decimo anniversario del gioco si è verificato questo particolare e inatteso sviluppo.

È stato lo stesso O'Malley, alcuni mesi fa, a pubblicare sui social un messaggio molto chiaro in cui chiedeva il ritorno di Scott Pilgrim Vs. The World, titolo pubblicato originariamente nell'agosto del 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360.

Seguendo gli eventi della graphic novel, questo peculiare picchiaduro a scorrimento vantava non solo una gradevolissima grafica in pixel art che rendeva omaggio agli arcade degli anni '90, ma anche e soprattutto un grado di sfida decisamente non banale.

Dunque vedremo appunto l'uscita di una remaster del gioco? Si tratterebbe della soluzione più semplice e ovvia per riproporlo all'attuale generazione di videogiocatori, tutto sta però a cosa vorrà fare Ubisoft.