Scott Pilgrim Vs. The World, un annuncio questa sera all'Ubisoft Forward?

Scott Pilgrim Vs. The World è tornato improvvisamente tra le voci di corridoio in vista dell'Ubisoft Forward di stasera, con alcune teorie che parlano della possibilità di un annuncio relativo per l'evento di presentazione di oggi da parte della compagnia.

In effetti, è già da un po che si parla del ritorno sulle scene del gioco: giorni fa è emerso che Ubisoft ha contattato l'autore, cosa che ha fatto subito pensare a un possibile remaster o una riedizione di Scott Pilgrim Vs. The World, cosa che era stata suggerita ancora prima dal fatto che Ubisoft avesse risposto in maniera sibillina alla domanda diretta sulla questione.

Il gioco è stato rimosso da tempo dagli store online a causa della scadenza della licenza sull'uso del franchise, in seguito in particolare a una diatriba tra Ubisoft e Universal. Tuttavia, è rimasto nel cuore di molti utenti così come il film, che nel frattempo è diventato veramente un cult come il fumetto originale.

Sono insomma molti a chiedere un ritorno di Scott Pilgrim Vs. The World anche in forma videogioco e i tempi sarebbero maturi: nientemeno che il regista del film, Edgar Wright, è intervenuto nelle ore scorse su Twitter affermando che "I fan di Scott Pilgrim dovrebbero tenere d'occhio il feed di Bryan Lee O'Malley più tardi, non dico altro".

O'Malley è lo stesso che ha riferito in precedenza come Ubisoft avesse contattato l'autore, cosa che ha scatenato ulteriori rumor sul ritorno del gioco. A questo punto non resta che puntare gli occhi sull'Ubisoft Forward, che potete seguire in diretta su Multiplayer.it, per scoprire cosa bolla in pentola.