Ubisoft Forward: seguite la presentazione con noi in diretta su Twitch

Ubisoft Forward verrà trasmesso e commentato in diretta ul canale Twitch di Multiplayer.it, con vari appuntamenti e ospiti previsti per il tardo pomeriggio e la serata di oggi, in corrispondenza con l'evento di presentazione dedicato alle novità del mondo Ubisoft.

Gli eventi in diretta incentrati sull'Ubisoft Forward inizieranno questa sera alle ore 19:00 sul nostro canale Twitch con una live di preparazione nella quale discuteremo di premesse a anticipazioni sui possibili contenuti dell'evento di questa sera, per poi proseguire alle ore 20:00 con traduzione e commento in tempo reale del vero e proprio evento di presentazione da parte di Ubisoft.

Tuttavia, già il pomeriggio sarà piuttosto ricco di appuntamenti: si inizia con il Multiplayer.it Risponde alle ore 16:00 con Vincenzo Lettera e si prosegue con la diretta dedicata a Crusader Kings 3 con Francesco Serino che ci illustra qualcosa su questo nuovo strategico che ha convinto un po' tutti.

Il pre-show di stasera passa poi per la Royal Rumble redazione delle ore 18:00, in cui interverranno vari membri della redazione di Multiplayer.it e possibili ospiti, prima di arrivare ai due appuntamenti più specificamente legati all'Ubisoft Forward che abbiamo riferito in precedenza, tra il pre-show e l'evento vero e proprio in diretta.

A commentare le novità di Ubisoft con noi c'è anche ilGattosulTubo come ospite speciale, mentre la live del Forward verrà seguita da Umberto Moioli e Pierpaolo Greco.

Per quanto riguarda i contenuti dell'Ubisoft Forward, per il momento sappiamo che dovrebbe portare novità su almeno Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Siege e Hyper Scape e sembra esserci anche Immortals: Fenyx Rising, mentre le voci di corridoio sul remake di Prince of Persia sembrano aver trovato conferma nel leak di stamani che lo rivela con immagini e video.