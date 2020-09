Nintendo Switch: vendite oltre i 15 milioni in Giappone, vediamo i giochi più venduti

Nintendo Switch ha superato i 15 milioni di unità vendute in Giappone, dove la console continua il suo dominio incontrastato ormai da mesi, annichilendo la concorrenza anche di PS4, nonostante la presenza importante di Sony in patria.

Secondo gli ultimi dati di vendita diffusi da Famitsu, dunque, Nintendo Switch ha superato la soglia dei 15 milioni di unità, proseguendo con il suo ritmo impressionante, dimostrato anche dalla recente classifica giapponese di due settimane fa, in attesa di quella nuova.

Se si pensa che PS4 dovrebbe aver raggiunto adesso i 10 milioni in Giappone si capisce come il ritmo di vendita di Nintendo Switch sia notevole, avendo superato del 50% la rivale diretta in circa la metà del tempo. A questo punto, considerando il calo che avverrà con l'arrivo di PS5, il doppiaggio potrebbe essere dietro l'angolo.

Vediamo anche quali sono i giochi più venduti su Nintendo Switch in Giappone, che senza alcuna sorpresa sono tutte esclusive per la console, con il solito Animal Crossing: New Horizons in vetta: