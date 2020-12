Cyberpunk 2077: DRM nelle versioni per la stampa, i primi test tecnici sono inutili

Le versioni per la stampa di Cyberpunk 2077 contengono un DRM che riduce le prestazioni del gioco e che non sarà presente nella versione finale per il pubblico, per questo i primi test tecnici emersi online vanno considerati come inutili. Questo spiega anche il motivo per cui i siti più seri li hanno evitati e stiano aspettando la versione pubblica del gioco prima di eseguirli.

La parte migliore è che, come svelato da GamersNexus, CD Projekt Red aveva avvertito i siti dell'esistenza del DRM e del calo di prestazioni, quindi chi ha pubblicato dei test lo ha fatto pur sapendo della loro inattendibilità, solo per bruciare la concorrenza sul tempo.

Come spiegato sempre da GamersNexus, il DRM non è niente di eccezionale e serve solamente a prevenire leak da parte della stampa e la diffusione di copie pirata prima del tempo. Quindi, per dei test più attendibili, bisogna aspettare il 10 dicembre, il giorno di lancio di Cyberpunk 2077.

Se volete più informazioni sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077, in cui Pierpaolo Greco ha scritto:

Ci sono voluti tanti anni e abbiamo dovuto subire troppi rinvii, ma sul volgere di questo strano 2020, possiamo finalmente giocare la più grande opera del team polacco: Cyberpunk 2077. Un'opera mastodontica che stupisce e sbalordisce il giocatore che avrà voglia di investire decine, e forse addirittura centinaia di ore, tra i vicoli di una Night City che riesce a portare su schermo il più bel sogno bagnato di qualsiasi amante della fantascienza sporca e del cyberpunk. Siamo davanti a un gioco di ruolo complesso, stratificato, denso, popolato da storie profonde e coinvolgenti, ma capace di divertire anche nei termini ludici più basilari quali possono essere le sparatorie e l'azione stealth. È indubbio che ci siano delle sbavature qui e là ed è assai probabile che il team di sviluppo avesse bisogno di qualche altro mese per consegnare un prodotto davvero rifinito e pulito ma ciò che conta è che Cyberpunk 2077 è in grado di rappresentare davvero l'ingresso nella next-gen e sarà destinato a farci compagnia negli anni a venire.