PS5 ma non solo: bagarini incassano 5,88 miloni di dollari con il Ryzen 5000

PS5 non è l'unico oggetto del desiderio per i bagarini, che a quanto pare hanno incassato la bellezza di 5,88 milioni di dollari rivendendo su eBay i processori AMD Ryzen 5000.

Capaci anche di utilizzare trucchi per acquistare la console Sony prima ancora che risulti disponibile, i lucratori non si fermano davanti a nulla e nel loro mirino ci sono apparentemente tutti i prodotti elettronici che, per un motivo o per l'altro, risultano al momento difficili da reperire.

Le nuove CPU prodotte da AMD rientrano appunto in questa categoria: i bagarini ne hanno vendute su eBay quasi novemila, con una predilezione per il Ryzen 5 5600X, probabilmente il modello migliore per rapporto prezzo / prestazioni.

Sul fronte dei margini, pare che il già citato Ryzen 5 5600X venga venduto solitamente a un prezzo superiore del 30% rispetto a quello ufficiale, mentre il guadagno scende passando al Ryzen 5 5800X (25%) e sale in maniera netta con i più potenti 5950X e 5900X (+40%).

La cosa assurda è che le vendite maggiorate hanno preso nettamente il sopravvento sul celebre sito di aste online: quasi il 37% dei processori disponibili è stato venduto con un sovrapprezzo più o meno marcato.