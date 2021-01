TV Pills, il gioco delle serie TV, mette alla prova le vostre conoscenze televisive

TV Pills, il gioco delle serie TV è un divertente quiz sviluppato in collaborazione con Movieplayer.it. Nel gioco verrete interrogati su 100 serie TV differenti, con tre possibili domande su di ognuna di esse. L'obiettivo? Scalare la classifica generale.

Potrete giocare a TV Pills, il gioco delle serie TV andando a questo indirizzo.

TV Pills, il gioco delle serie TV funziona in questo modo: una volta avviato, vi verranno presentate 15 immagini prese da altrettante serie TV. Il vostro compito sarà quello di indovinare di quale si tratta tra le quattro opzioni disponibili. Le immagini sono state parzialmente oscurate, per rendere il tutto un po' più stimolante. Se la risposta è corretta, si attiverà la schermata con la domanda bonus, che vale 50 punti, su un aspetto specifico della serie in questione. Le domande bonus, redatte dai redattori di Movieplayer.it sono tre per serie, ogni partita ne seleziona una a caso. Per comparire nella classifica occorrerà essere veloci.

Se la risposta è errata, invece, si passa all'immagine successiva. C'è una classifica generale con i migliori punteggi, quindi chi vuole può migliorare a piacimento la propria situazione giocando di nuovo, tutte le volte che vuole, poiché le varie combinazioni sono infinite.

Per potervi preparare al meglio potreste cercare in tutte le librerie 100 serie TV in pillole - Stagione 2 - Manuale per malati seriali recidivi , scritto da Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi di Movieplayer.it.

Qual è il vostro record?