100 Serie TV in Pillole: la Stagione 2 è in tutte le librerie

I nostri amici e colleghi di Movieplayer.it hanno pubblicato 100 Serie TV in Pillole - Stagione 2. Si tratta di un comodo manuale per appassionati di telefilm, serie televisive e affini che da oggi è disponile in tutte le librerie italiane.

"Non c'è cura per un malato seriale. Ormai lo sappiamo bene. E allora siamo qui a somministrarvi una nuova dose dedicata ad altre 100 serie tv che hanno fatto la storia del piccolo schermo. Vi avevamo lasciato sul più bello, come durante il finale del vostro show preferito, perché c'era ancora tanta altra serialità da celebrare. Lo faremo con una seconda stagione di serie tv imperdibili, da riscoprire o da recuperare. 100 nuovi show per un'intensa e imperdibile sessione di binge-reading."

Con queste parole i colleghi di Movieplayer.it introducono il loro nuovo libro pubblicato da Multiplayer Edizioni. Un secondo volume che arriva a distanza di due anni dalla prima edizione e che è stato scritto a sei mani dalle tre penne più brillanti della redazione: Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi.

Il manuale raccoglie, rigorosamente in ordine alfabetico, altre 100 serie tv in un ventaglio molto ampio di generi seriali: dai crime più avvincenti alle migliori serie drammatiche, dalle sitcom più amate agli show di fantascienza. Senza dimenticare una contenuta ma accurata selezione di anime come Neon Genesis Evangelion, Death Note e L'attacco dei giganti.

Che siano tra i fenomeni televisivi più rilevanti del momento come The Boys, The Mandalorian e Ozark, prodotti meno mainstream ma assolutamente ottimi come Broadchurch o cult intramontabili come Willy, il Principe di Bel-Air, Dawson's Creek o Xena - Principessa guerriera, ogni serie tv viene approfondita in maniera davvero esaustiva. Il volume, infatti, oltre a fornire un assaggio di trama (il giusto per stuzzicare l'appetito) e una breve critica dell'opera, specifica il numero di stagioni, la durata degli episodi e le ore totali necessarie per un binge watching fino all'ultima puntata.

A parlarne più approfonditamente saranno gli stessi autori durante la conferenza digitale che si svolgerà il 28 settembre alle ore 15.00, in contemporanea live sui canali Facebook, YouTube e Twitch di Movieplayer.it. La moderatrice dell'evento streaming sarà la giornalista Eva Carducci.