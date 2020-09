Call of Duty: Warzone Stagione 6: preload dell'aggiornamento disponibile su PS4

Call of Duty: Warzone darà il via, nelle prossime 24 ore, all'attesissima Stagione 6. Ciò significa che naturalmente i giocatori dovranno mettere in download il nuovo, corposo aggiornamento: se volete portarvi avanti (e probabilmente è una buona idea) sappiate che è già disponibile il preload.



Nel momento in cui scriviamo sembra che il preload dell'aggiornamento della Stagione 6 di Call of Duty: Warzone sia disponibile su PlayStation 4, e non anche altrove: gli utenti che giocano da console Sony dunque possono subito scaricarlo. Sia chiaro: si tratta solo del download dei nuovi dati, non della loro installazione, che avverrà invece alle ore 08:00 di domani martedì 29 settembre 2020. Cioè con il lancio ufficiale della Stagione 6 di Call of Duty: Warzone.



La Stagione 6 di Call of Duty: Warzone introdurrà i viaggi rapidi con la metropolitana, così da facilitare gli spostamenti sulla mappa di gioco; oltre ovviamente a tutti i nuovi oggetti cosmetici del pass stagionale. Chiaramente il preload è disponibile anche su Modern Warfare, dove la Stagione 6 avrà inizio nello stesso esatto momento.