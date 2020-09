Call of Duty: Warzone: quando finisce la Stagione 5? Quando inizia la Stagione 6?

Siamo di nuovo in quel periodo in cui i giocatori di Call of Duty: Warzone si pongono, fondamentalmente, due domande; e quelle del momento sono le seguenti: quando finisce la Stagione 5? Poi: quando inizia la Stagione 6? Anche voi ve le siete poste, non mentite.



Potreste considerare questi interrogativi una sciocchezza, perché è sufficiente orientarsi con le informazioni contenute nella schermata del Pass Battaglia di Call of Duty: Warzone, come sempre. Eppure il tutto non è così scontato, se Activision è intervenuta tramite il canale Twitter ufficiale del gioco per fornire una risposta, che va presa dunque come definitiva.



La Stagione 5 di Call of Duty: Warzone finirà lo stesso giorno in cui ovviamente avrà inizio la Stagione 6, e questo giorno sarà il 29 settembre 2020. Cioè martedì della prossima settimana: aspettatevi allora il solito download gigantesco, con tutte le novità degne di nota. Per esempio la rete metropolitana, che introdurrà i viaggi rapidi sulla mappa di Verdansk: ma chissà quante altre sorprese sono già state programmate dagli sviluppatori di Infinity Ward.



Naturalmente ciò significa che avete ancora pochissimo tempo a disposizione per sbloccare tutti gli oggetti cosmetici della stagione in corso: poi spariranno, sostituiti dai nuovi regali della Stagione 6 di Call of Duty: Warzone.

Take to the tunnels. Farah and Nikolai bring the fight underground for Season Six of #ModernWarfare and #Warzone on September 29. pic.twitter.com/S0vSkcI6ri — Call of Duty (@CallofDuty) September 22, 2020