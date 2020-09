The Witcher 3, Ciri prende vita nel cosplay di armoredheartcosplay

Domenica, giorno di riposo: ma noi non potremmo mai concedercelo senza prima fornirvi il cosplay quotidiano. Oggi 27 settembre 2020 tocca alla bella e affascinante Ciri di The Witcher 3, che conoscerete di certo se avete giocato al celebre franchise di CD Projekt.



L'artista di oggi è la cosplayer armoredheartcosplay, che proprio questo mese ha dedicato i suoi ultimi sforzi alla realizzazione (fedele) del personaggio in questione di The Witcher 3. Ciri (Cirilla) prende vita, dunque, nel suo costume. L'interpretazione è perfetta, così come perfetto è il contesto boschivo, e siamo sinceri: se così non fosse, come avrebbe raggiunto in meno di un mese i 10.000 mi piace su Instagram?



Qui di seguito troverete l'immagine del cosplay di Ciri: potrete commentarlo nell'apposita sezione dell'articolo. Oppure potreste valutare di passare a qualche altro personaggio del franchise di CD Projekt, come Triss Merigold o Yennefer. Qual è il vostro preferito?