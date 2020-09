Apple II, Steve Wozniak ha finalmente spiegato perché non supportava le lettere minuscole

Steve Wozniak ha infine spiegato perché l'Apple II non supportava le lettere minuscole, uno dei misteri più vecchi della storia dei personal computer.

Il racconto è stato fatto per email al sito Vintage Computing and Gaming, che gli ha chiesto numi su questa annosa faccenda (annosa per gli appassionati della materia).

Wozniak ha spiegato che all'epoca era molto povero e viveva praticamente alla giornata, investendo tutti i suoi averi nei suoi progetti informatici, che realizzava nel suo appartamento. Siamo all'inizio degli anni '70, lui era un dattilografo eccellente e lavorava per HP. In quegli anni vide un amico scrivere su di una telescrivente collegata con ARPAnet e decise di fare qualcosa di simile. La parte video non gli diede grossi problemi, ma aveva bisogno di una tastiera.

All'epoca le tastiere non erano un prodotto che si trovava nei negozi come oggi. Ne acquistò una messa in vendita su di una rivista dedicata alla tecnologia. La pagò 60$ (circa 333 dollari attuali). Wozniak: "Quel prezzo di 60$ dollari fu il più grosso ostacolo all'intero sviluppo dei primi computer di Apple." Per pagarli, Wozniak saltò l'affitto di quel mese e dal mese successivo fu costretto a pagarlo in contanti. Oltretutto non prese certo la tastiera più performante di allora, visto che aveva soltanto le lettere maiuscole, ma quelle più complete costavano molto di più, fino a 200 dollari (oggi circa 1.000 dollari).

Così il terminale di accesso di Wozniak ad ARPAnet ebbe solo le lettere maiuscole. Rimase tale anche quando partì la progettazione del primo computer effettivo dell'allora neonata Apple, basato su un microprocessore 6502.

"Avrei davvero voluto una tastiera con le minuscole, ma ero senza soldi e non avevo risparmi." Wozniak avrebbe potuto rimediare programmando le lettere minuscole, ma si trattava di un'alternativa lunga e rischiosa, dato che era sostanzialmente costretto a fare tutto da solo. Infine lui e Steve Jobs, che all'epoca aveva poca esperienza nel campo, decisero di mantenere le sole lettere maiuscole. La soluzione fu usata sull'Apple I e mantenuta sull'Apple II.

Wozniak: "Quindi, alla fine, la ragione effettiva per cui non c'erano lettere minuscole nell'Apple I e nell'Apple II è perché non avevo né soldi, né risparmi." È sempre colpa del vil denaro.