Seed of Life: trailer d'annuncio dell'action-adventure ispirato a Tomb Raider e Ori

Madlight Studio ha pubblicato il trailer d'annuncio della sua ultima fatica: Seed of Life. Si tratta di un action-adventure ambientato in un futuro distopico ispirato a capolavori del calibro di Tomb Raider, Journey e Ori and the Will of the Wisps.

Leonardo Interactive, nuovo publisher dedicato alla distribuzione di avventure originali, oltre che proprietari della VLG publishing e Madlight Studio, hanno annunciato che Seed of Life, il loro futuristico sci-fi puzzle platform in terza persona, uscirà su PC tramite Steam il prossimo anno.

Seed of Life è ambientato in un mondo distopico semi-open world, popolato da strane creature aliene. In Seed of Life i giocatori assumeranno il ruolo di Cora che avrà l'obbiettivo di trovare un misterioso dispositivo chiamato Seed e riportare la vita al pianeta.

"Non vediamo l'ora che, il prossimo anno, i fan dei platform e degli action-adventure game intraprendano il loro viaggio nel mondo di Lumia", afferma Daniele Falcone, Direttore generale di Leonardo Interactive. "Stiamo lavorando duramente per assicurarci che il nostro universo meravigliosamente strano e ricco di misteri intriganti, abilità fantastiche e fantasiosi extraterrestri venga portato presto in vita."

Mentre i giocatori guardano verso la luce e si fanno strada attraverso un pianeta simile a un labirinto, si imbatteranno in capsule e apprenderanno abilità speciali che consentono loro di sfidare le leggi della natura e vincere i pericoli di un mondo morente sull'orlo della distruzione. Con l'aiuto di un simpatico assistente alieno di nome Nar, Cora sarà in grado di risolvere enigmi impegnativi e di abbattere nemici invasori sempre più minacciosi per salvare il suo mondo.

