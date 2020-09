Crash Bandicoot 4: It's About Time, pre-caricamento disponibile su PS4: pesa 45 GB

Crash Bandicoot 4: It's About Time è disponibile per il pre-caricamento su PS4: il gioco pesa 45 GB e sarà possibile cominciare a utilizzarlo dal day one, fissato al 2 ottobre.

Presentato con uno spettacolare trailer di lancio, Crash Bandicoot 4: It's About Time segna il ritorno del celebre personaggio creato da Naughty Dog con un'avventura in uscita su PlayStation 4 e Xbox One.

Riavvolgendo il nastro alla fine di Crash Bandicoot: Warped, Crash Bandicoot 4: It's About Time riprende dopo che Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka sono stati bloccati l'ultima volta su un pianeta lontano.

Dopo decenni di tentativi falliti, il trio alla fine riesce a fuggire, creando un buco delle dimensioni di uno scienziato malvagio nel tessuto dello spazio-tempo.

Ora tutto ciò che si frappone tra loro e il dominio totale sul multiverso sono due pelosi marsupiali della N. Sanity Island.