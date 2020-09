Crash Bandicoot 4: It's About Time, trailer di lancio per PS4 e Xbox One

Activision ha pubblicato il trailer di lancio di Crash Bandicoot 4: It's About Time, il nuovo capitolo del peramele più famoso del pianeta. Il gioco arriverà con nuovi mondi, nuove abilità, nuovi personaggi giocabili e molto altro ancora a partire dal 2 ottobre su PS4 e Xbox One.

Coloro che hanno prenotato il gioco potranno già scaricare una demo esclusiva, in grado di presentare alcune delle maggiori novità di questo gradito ritorno. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un video presenta la demo per PS4 e Xbox One, mentre qui potrete leggere una nostra anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Qui parliamo di Tawna un personaggio che "rappresenterà un modo tutto nuovo di giocare a Crash Bandicoot 4: It's About Time. Al tempo stesso questa idea ora eccita ora pone alcuni dubbi: con così tante presenze (sono finite? Ne arriveranno altre?) quanti livelli di gioco occorreranno per garantire il giusto spazio a tutti quanti? Oppure, a questo punto, ogni singolo livello potrà essere giocato con un secondo personaggio, offrendo così una nuova prospettiva ad ambienti già visti?"

Cosa ne pensate di questo nuovo capitolo?