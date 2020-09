Crash Bandicoot 4: It's About Time, un video presenta la demo per PS4 e Xbox One

Activision ha pubblicato un nuovo video di Crash Bandicoot 4: It's About Time che presenta la demo che uscirà il prossimo 16 settembre 2020 su PS4 e Xbox One. La demo giocabile sarà disponibile per tutti coloro che hanno prenotato una copia del gioco.

La versione dimostrativa ci consentirà di giocare a due livelli di questo atteso ritorno di Crash Bandicoot. I livelli ci faranno indossare i panni sia del peramele, sia di Cortex. In questo modo lo sviluppatore darà a tutti coloro che hanno prenotato il gioco la possibilità di sperimentare le novità introdotte a livello di gameplay per i due personaggi.

Per esempio saranno disponibili due nuove maschere quantiche, ovvero "Kapuna-Wa", che permette di controllare il tempo, e "Lani-Loi", che consente di sostare gli oggetti dentro e fuori la realtà. La demo sarà scaricabile fino al 2 ottobre, giorno di lancio su PS4 e Xbox One.

Per coloro che si chiedessero come sarà il gioco, abbiamo pubblicato un'anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time nella quale presentiamo un nuovo personaggio giocabile.

Crash Bandicoot 4: It's About Time sarà disponibile a partire dal 2 ottobre su PS4 e Xbox One e promette di riportare i giocatori indietro nel tempo, con un livello di difficoltà simile a quello degli originali degli anni '90. Cosa ne pensate?