Crash Bandicoot 4: It's About Time, i livelli Flashback annunciati da Activision

Crash Bandicoot 4: It's About Time includerà fin dal lancio i livelli Flashback: scenari ispirati agli anni '90 e ambientati prima del capitolo originale, presentati ieri da Activision nel corso dell'Opening Night Live.

Come riportato nella nostra ultima anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time, questo nuovo episodio della celebre serie include tutta una serie di contenuti, personaggi extra e modalità speciali a cui si aggiungono, appunto, i livelli Flashback.

Activision e Toys For Bob hanno appena annunciato altre novità di Crash Bandicoot 4: It's About Time. A partire dal lancio, il gioco includerà i livelli "Flashback", che offriranno ai giocatori la possibilità di tornare indietro nel tempo fino agli anni '90 - gli anni più belli di sempre!

I livelli Flashback sono pensati per mettere alla prova le capacità tecniche e di risoluzione di enigmi dei giocatori.

Offriranno anche più modalità di gioco, con la raccolta di Flashback Tapes, i giocatori scopriranno la storia delle origini di Crash e Coco e avranno a che fare con l'addestramento dei Bandicoots nelle Test Chambers di Neo Cortex, ma non sarà per niente facile!