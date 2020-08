Wasteland 3 disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One: ecco il trailer di lancio

Wasteland 3 è disponibile a partire da oggi su PC, PS4 e Xbox One, e non poteva ovviamente mancare un coinvolgente trailer di lancio, mostrato nel corso dell'Opening Night Live.

Come scritto nella recensione di Wasteland 3, il nuovo episodio della serie targata InXile Entertainment non ha deluso le aspettative, offrendo una narrazione solida e un'ambientazione fantastica, quella del Colorado, nonché diverse altre novità di rilievo.

In Wasteland 3 il destino dell'Arizona dipende da quello del Colorado. Vestirai i panni di un Desert Ranger che combatte una battaglia per mantenere viva la sua amata Arizona, quando l'autoproclamatosi Patriarca del Colorado, parlando alla radio, promette aiuto se porterai a termine un incarico che può essere affidato solo a un outsider: salvare il suo territorio dai suoi tre figli sanguinari.

Wasteland 3 è un RPG post-apocalittico di inXile entertainment, con impegnative lotte tattiche, tante ore di esplorazione e una storia intensa e reattiva, con colpi di scena e drastiche decisioni etiche.

In modalità single-player o co-op, costruisci la tua squadra con specializzazioni e abilità in base al tuo stile di gioco e trasforma il tuo mezzo, il Kodiak, in una bestia da guerra corazzata. Salvare il Colorado non è facile, ma l'Arizona conta su di te... non rovinare tutto.