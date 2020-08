Pikmin 3 Deluxe, nuovo trailer giapponese: cose da ricordare se incontri i Pikmin

Pikmin 3 Deluxe si mostra con un nuovo trailer giapponese che spiega le cose da ricordare quando si incontrano i Pikmin. Nello specifico, queste creaturine agiscono come compagni, proteggono e hanno varie personalità.

In uscita il 30 ottobre su Nintendo Switch, Pikmin 3 Deluxe si unirà all'ormai sempre più corposa lista delle remaster dei titoli pubblicati originariamente su Wii U che fanno il proprio debutto sulla console ibrida.