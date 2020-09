Microsoft compra Bethesda, John Carmack vorrebbe tornare sui suoi vecchi giochi

John Carmack, storico fondatore di id Software, ha lanciato l'ipotesi di tornare a lavorare sui suoi vecchi giochi, ora che Microsoft ha acquisto Zenimax, quindi Bethesda e id stessa.

Carmack: "Grande! Penso che Microsoft sia una buona compagnia controllante per le proprietà intellettuali videoludiche, inoltre non mi odiano e magari potrei ritornare su alcuni dei miei vecchi giochi."

Il riferimento all'odio è ovviamente riferito ai suoi vecchi trascorsi legali con Zenimax, dopo la rottura che lo ha portato all'allontanamento da id Software.

Che dire? Se Carmack tornasse su Doom o Quake non dispiacerebbe a nessuno, ma in verità attualmente entrambe le serie sembrano essere in buone mani e aver preso una strada molto differente da quella originale. Visto il successo di Doom e Doom Eternal, fatichiamo a intravedere dello spazio libero per il ritorno di Carmack, ma non si può mai dire. Magari gli affideranno un Commander Keen o un nuovo Wolfenstein.

Great! I think Microsoft has been a good parent company for gaming IPs, and they don't have a grudge against me, so maybe I will be able to re engage with some of my old titles. https://t.co/GijQGEL4tZ