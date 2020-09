Microsoft ha annunciato che Xbox Game Pass ha superato i 15 milioni di abbonati attivi. Il servizio, chiaramente il grimaldello con il quale il colosso di Redmond vuole vincere la console war, è sempre più diffuso tra i giocatori: solo ad aprile gli iscritti erano 10 milioni.

A margine della notizia che annunciava l'intenzione da parte di Microsoft di acquisire ZeniMax/Bethesda con Doom, The Elder Scrolls e Fallout, la compagnia di Phil Spencer ha annunciato che il fiore all'occhiello della sua strategia in campo videoludico ha tagliato un importante traguardo.

15 milioni di abbonati, infatti, sono un numero notevole (soprattutto considerando che garantiscono almeno 150 milioni di dollari al mese, ovvero circa 1,8 miliardi di dollari l'anno) che però è destinato ad aumentare nei prossimi mesi considerando l'arrivo di Xbox Series X e S, oltre che l'introduzione dei giochi EA Play e oggi scopriamo di quelli Bethesda.

Il trend è comunque estremamente positivo, dato che nel giro di 5 mesi il numero di abbonati è cresciuto del 50%. A fine aprile, infatti, Microsoft aveva annunciato 10 milioni di sottoscrizioni.

Cosa ne pensate? Dove arriverà l'Xbox Game Pass entro la fine dell'anno?

