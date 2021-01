Twitch, streamer distrugge un troll misogino e sessista che voleva fare il simpatico

Che cos'è la bellezza se non vedere un troll misogino e sessista distrutto in diretta da una streamer Twitch? Questo è ciò che ha fatto negaoryx, rispondendo con parole di fuoco a una domanda inopportuna fattale in chat da uno spettatore.

Il tipo le ha chiesto nientemeno di dichiarare il colore del suo intimo, come se fosse un affare che lo riguardasse. Al che negaoryx gli ha risposto per le rime, esponendolo al pubblico ludibrio: "Cosa ti aspettavi? Che ti dicessi qualcosa del tipo "Blu, perché vuoi saperlo? Vuoi il mio numero di telefono?" Cosa ti aspetti che facciano le persone? Davvero credevi che sarebbe andata in modo diverso?"

Il misogino sessista, disturbato dalla risposta, ha replicato in chat come fanno di solito i corti di cervello su internet, ossia ha accusato la streamer di non saper prendere uno scherzo. Al che negaoryx lo ha distrutto di nuovo, con parole ancora più forti con cui gli ha fatto capire che la sua battuta non era uno scherzo: "ti sei comportato solo come uno misogino, sessista pezzo di merda. Però non ti piace sentirtelo dire perché è come se qualcuno ti facesse guardare allo specchio mettendoti a disagio, perché sai chi sei e sai quali parti di te sono buone. Quindi nel profondo del tuo cuore devi crearti una narrazione che ti faccia sentire meglio per il fatto che qualcuno ti faccia confrontare con la parte di te stesso che odi di più."

negaoryx ha caricato la clip della sua risposta su Twitter, che è diventata immediatamente virale. In riposta ad alcune domande dirette ha poi spiegato che ha avuto la risposta pronta perché sono quattro anni e mezzo, cioè da quando fa streaming, che legge commenti del genere e medita sulla questione. In questo caso ha solo voluto esternare il suo punto di vista.