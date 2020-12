Age of Empires 4 procede alla grande, nuovo DLC per Age of Empires 2: Definitive Edition

Age of Empires 4 e i vari capitoli remake, in particolare Age of Empires 2: Definitive Edition, sono al centro di un lungo messaggio scritto da Shannon Loftis, general manager di Xbox Entertainment Studios, ai fan della serie in occasione della fine dell'anno, spiegando come lo sviluppo proceda molto bene per il primo mentre nuovi contenuti siano previsti per il secondo.

Da questo veniamo a sapere che lo sviluppo su Age of Empires 4 procede alla grande e gli sviluppatori stanno facendo ampi progressi, con il gioco che dovrebbe essere vicino alla forma completa visto che viene regolarmente giocato tutti i giorni dagli sviluppatori, tra Washington e Vancouver.

"Lo sviluppo degli RTS è particolare: ci vuole molto tempo per costruire i sistemi separatamente (AI, economia, simulazione, rendering e altro) e poi ci vuole un po' per farli combaciare insieme. Ma quanto questo succede, improvvisamente abbiamo un gioco completo - un gioco che richiede comunque debugging, bilanciamento e ripulitura - ma il nucleo centrale del gioco c'è ed è visibile, e la cosa bella è che in questo caso ha il sapore di un Age of Empires. I nostri partner a Relic sono stati veramente coraggiosi quando abbiamo spostato tutto lo sviluppo dagli uffici a casa e modificato (attraverso parecchie prove) i nostri processi per facilitare la produttività e mantenere il ritmo di lavoro. C'è tanta passione tra questi grandi sviluppatori, artisti, designer, narratori, esperti audio e community".

Questo è quanto riferito da Shannon Loftis per quanto riguarda Age of Empires 4, che per il resto continua a non avere una data di uscita precisa. Oltre a una breve menzione sul rilascio di Age of Empires 3: Definitive Edition, in particolare per quanto riguarda alcune modifiche effettuate all'originale anche con l'aiuto di vari consulenti (come la nuova rappresentazione dei nativi americani), il messaggio si sposta poi su Age of Empires 2: Definitive Edition.

Il secondo capitolo continua ad essere uno degli RTS più apprezzati al mondo e anche il suo remake sta ottenendo un trattamento speciale, tanto che è in arrivo un nuovo DLC: con l'occasione, la Loftis ha annunciato il prosismo arrivo del DLC Lords of the West per Age of Empires 2: Definitive Edition, in arrivo il 26 gennaio 2021 su Microsoft Store e Steam.