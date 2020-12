Apple AirPods Max in oro come PS5, Caviar tira fuori un altro prodotto per ricchi

Caviar ha realizzato una versione in oro e materiali pregiati delle Apple AirPods Max, sulla falsariga della sua PS5 ma limitando in questo caso il prezzo a "soli" 108.000 dollari.

Esattamente come la PS5 Golden Rock in oro massiccio di cui abbiamo parlato due giorni fa, le AirPods Max in questione sostituiscono l'alluminio del modello originale con ben 750 grammi di oro puro.

Non saranno le cuffie più comode del mondo, insomma, e magari vi verrà un gran bel collo a indossarle, ma il problema non si pone a meno che non siate i figli di un qualche sceicco.

La cosa divertente è che c'è stata una polemica abbastanza aspra quando Apple ha annunciato le AirPods Max per via del prezzo di 629 euro, ritenuto da molti esagerato in relazione alla qualità del prodotto.

"Le AirPods Max Golden rappresentano una variante di lusso dell'ultimo prodotto Apple", si legge nel comunicato di Caviar. "Questo prezioso accessorio è stato realizzato con 750 grammi di oro e pelle di coccodrillo."

"È impossibile distogliere lo sguardo da questo dispositivo innovativo e meraviglioso, dedicato a chi dà valore alla propria unicità e vuole essere sempre al top. Le AirPods Max Golden sono eleganti ed enfatizzano lo status di chi le possiede."