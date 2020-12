PS5: giubbotti commemorativi sul lancio della console ai dipendenti Sony

PS5 e il suo lancio vengono festeggiati dai dipendenti Sony con degli speciali giubbotti commemorativi distribuiti dalla compagnia solo agli impiegati, o almeno questo è quanto riportato nel tweet qui sotto.

La giacca in questione è piuttosto simile a una che è acquistabile attraverso il PlayStation Gear Store ufficiale, ma questa è effettivamente diversa e maggiormente personalizzata per ricordare proprio il lancio di PS5, dedicata a coloro che hanno lavorato per riuscire a far funzionare l'evento anche in un periodo piuttosto difficile come questo.

Tra le personalizzazioni speciali possiamo infatti vedere la toppa dedicata al 25esimo anniversario di PlayStation e la targhetta "PS5 Launch Team" presente sulla parte frontale. Non sappiamo bene a chi siano precisamente destinati questi capi di abbigliamento, ma a quanto pare uno è arrivato a Jan 'Gabby' Llanillo, addetto Senior al settore QA di Naughty Dog.

A quanto sembra, le giacche dovrebbero essere destinate a tutti coloro che lavorano in Sony PlayStation per quanto riguarda la divisione USA e non stentiamo a credere che possano diventare facilmente degli oggetti da collezione anche al di fuori di tale ristretta famiglia.

Nel frattempo, i primi dati non ufficiali riguardanti il lancio di PS5 parlano di 3,4 milioni di console vendute nel primo mese, in attesa di conferme da parte di Sony, mentre continua ad essere la console più desiderata in tutto il mondo secondo gli utenti di Amazon.