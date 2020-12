PS5: 3,4 milioni di console vendute nel primo mese, record nella storia di Sony?

PS5 potrebbe aver venduto 3,4 milioni di console nel primo mese di lancio, cosa che la rende protagonista di un record per la storia di PlayStation in termini di vendite, con una diffusione mai raggiunta prima da altre console Sony nello stesso periodo di tempo.

I dati provengono dalla pubblicazione asiatica DigiTimes e vengono riferiti da Serkan Toto nel tweet riportato qui sotto (l'articolo originale richiede l'abbonamento alla rivista) e parlano dunque di un record storico per PlayStation, con PS5 che risulterebbe essere la console più venduta nel primo mese di lancio con 3,4 milioni di console distribuite nel mondo. Si parla dunque di sell-in, ovvero distribuzione ai negozi, ma considerando che la console è ancora introvabile è chiaro che tutte le scorte sono state vendute al pubblico (a meno che non siano nei magazzini dei bagarini).

Non si tratta ancora dei dati ufficiali diffusi da Sony, dunque per conferma dovremo attendere ulteriori informazioni da parte della compagnia, ma i segnali su un grande lancio erano piuttosto evidenti, come riferito in precedenza anche dallo stesso Jim Ryan che aveva riferito di aver venduto tutto e che i preorder nelle prime 12 ore sono risultati superiori alle vendite di PS4 nelle prime 12 settimane.

Insomma, non siamo ancora in grado di avere conferma di queste informazioni ma il dato riportato da DigiTimes sembra essere realistico e parla di un lancio record per PS5 nel primo mese di presenza sul mercato. C'è peraltro da considerare come la console risulti costantemente introvabile e la domanda rimanga estremamente alta, dunque potenzialmente le vendite potevano essere molto superiori.

Proprio per quanto riguarda la disponibilità di unità sul mercato, secondo quanto riferito dalla pubblicazione sembra che Sony sia riuscita a incrementare la produzione di PS5 per il 2021, con la previsione di distribuire dai 16,8 ai 18 milioni di console nel corso dell'anno, con un incremento di disponibilità previsto a partire da gennaio anche in Asia.