Xbox Store: nuovi sconti sui giochi Xbox Series X|S e One oltre ai Countdown Sale in corso

Xbox Store aggiorna la sezione sconti, già parecchio in vista in questi giorni grazie ai Countdown Sale ancora in corso, con una nuova mandata di ulteriori saldi con i Deals with Gold della settimana, che vanno dunque ad aggiungersi al mucchio.

La parte centrale delle offerte rimane dunque quella degli sconti di fine anno su tantissimi giochi Xbox Series X|S e Xbox One che abbiamo già riportato all'avvio dell'iniziativa, una decina di giorni fa, ricordando che questi ricchi sconti andranno avanti fino al 3 gennaio, ma a questi si aggiungono anche i Deals with Gold di questa settimana, validi fino al 4 gennaio 2021.

Per quanto riguarda le nuove offerte settimanali, segnaliamo la presenza di sconti su vari titoli Ubisoft come Starlink: Battle for Atlas, Watch Dogs 2 Deluxe Edition e vari altri titoli interessanti come Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition e Slay The Spire.

Tuttavia, il grosso rimane agli sconti di fine anno, ovvero i Countdown Sale, che raccomandiamo di tenere in considerazione vista la scadenza ormai prossima. Come avevamo riportato in precedenza, sono presenti sconti su centinaia di giochi per le console Xbox, con l'elenco completo che può essere consultato a questo link.

Tra questi troviamo ad esempio Call of Duty: Black Ops Cold War al prezzo di 52,49 euro, Assassin's Creed Valhalla a 48,99 euro, Destiny 2: Oltre la Luce a 29,99 euro, FIFA 21 Beckham Edition a 34,99 euro, Forza Horizon 4 Ultimate Edition a 44,99 euro, Immortals Fenyx Rising a 41,99 euro, Marvel's Avengers a 34,99 euro, Watch Dogs Legion a 41,99 euro e Yakuza: Like a Dragon a 44,99 euro, tanto per fare degli esempi.

Tuttavia, risultano molto interessanti anche titoli disponibili già da un po' ma a prezzi molto vantaggiosi come The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition a 14,99 euro, Resident Evil 3, NieR: Automata e Control Ultimate Edition (che comprende al suo interno anche l'upgrade per le versioni next gen) a 19,99 euro l'uno.