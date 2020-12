Xbox Store: sconti di fine anno su tantissimi giochi Xbox Series X|S e Xbox One

Su Xbox Store sono partiti oggi i saldi di fine anno, che propongono sconti su tantissimi giochi Xbox Series X|S e Xbox One, fino al 50% anche su titoli piuttosto recenti.

Si tratta in buona parte di una ripetizione dei già ottimi affari proposti in occasione del Black Friday, ma non ci lamentiamo di certo, considerando che ci sono centinaia di titoli a prezzo ribassato per le varie console Microsoft.

I saldi di fine anno sono validi da oggi, 18 dicembre, fino al 4 gennaio 2021, dunque c'è un po' di tempo per fare la lista della spesa con calma, ma le offerte sono davvero molto interessanti.

Trattandosi di centinaia di titoli, vi rimandiamo alla pagina ufficiale su Xbox Store per trovare tutti i giochi attualmente in sconto con questa iniziativa, mentre ci limitiamo qui a citare alcuni dei più interessanti.

Tra le novità troviamo Call of Duty: Black Ops Cold War al prezzo di 52,49 euro, Assassin's Creed Valhalla a 48,99 euro, Destiny 2: Oltre la Luce a 29,99 euro, FIFA 21 Beckham Edition a 34,99 euro, Forza Horizon 4 Ultimate Edition a 44,99 euro, Immortals Fenyx Rising a 41,99 euro, Marvel's Avengers a 34,99 euro, Watch Dogs Legion a 41,99 euro e Yakuza: Like a Dragon a 44,99 euro, tanto per fare degli esempi.

Tuttavia, risultano molto interessanti anche titoli disponibili già da un po' ma a prezzi molto vantaggiosi come The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition a 14,99 euro, Resident Evil 3, NieR: Automata e Control Ultimate Edition (che comprende al suo interno anche l'upgrade per le versioni next gen) a 19,99 euro l'uno.