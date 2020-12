Cyberpunk 2077: rimborsi per le copie fisiche da CD Projekt RED, nuovo aggiornamento

Altro aggiornamento sul fronte Cyberpunk 2077, sempre per quanto riguarda i rimborsi, elemento su cui CD Projekt RED a quanto pare vuole puntare per ricostruire la fiducia e il rapporto con i giocatori, con l'offerta estesa anche alle copie fisiche, anche se per un periodo di tempo limitato.

Come potete vedere nel comunicato riportato qui sotto, CD Projekt RED ha intenzione di procedere con i rimborsi completi anche per quanto riguarda le copie fisiche, purché si abbia a disposizione una prova d'acquisto valida e solo per quanto riguarda un periodo di tempo limitato.

La procedura richiede l'invio di un'email all'indirizzo specifico di CD Projekt RED e l'esibizione della prova d'acquisto valida e, nel caso in cui i negozi non possano procedere con il rimborso delle copie fisiche, questo a quanto pare avverrà direttamente da parte della compagnia polacca.

"Procederemo al rimborso di tasca nostra, se dovesse essere necessario. Nel caso in cui non siate riusciti ad ottenere il rimborso presso il negozio dove avete effettuato l'acquisto, siete pregati di contattarci per e-mail entro il 21 dicembre. Dato che questa iniziativa sarà una tantum, vi incideremo i passi successivi per ottenere il rimborso, successivamente alla data di chiusura indicata".

C'è dunque un tempo limite per poter sfruttare l'iniziativa di rimborso per le copie fisiche di Cyberpunk 2077: la richiesta va inviata all'indirizzo email helpmerefund@cdprojektred.com entro il 21 dicembre 2020.

Il rimborso di tasca propria delle copie fisiche, in linea con i rimborsi già messi in piedi da Microsoft e da Sony per le versioni Xbox One e PS4, sono ovviamente delle mosse molto dispendiose per CD Projekt RED, messe in atto per la necessità di riabilitare l'immagine della compagnia. D'altra parte, il team aveva già riferito di voler procedere con il recupero della reputazione a ogni costo.