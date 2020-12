TechTonik oggi alle 16.00 su Twitch, sulla presunta potentissima GPU Nvidia Ada Lovelace e altro

TechTonik torna oggi alle 16:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it con una puntata incentrata sulle voci di corridoio sulla fantomatica nuova scheda grafica Nvidia Ada Lovelace, potentissima GPU che è emersa nelle ore scorse in varie voci di corridoio, ma anche di altri argomenti riguardanti le schede grafiche recenti.

Oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it ritroviamo dunque Pierpaolo Greco che condurrà dunque una puntata tecnica incentrata soprattutto sulle tecnologie grafiche per PC, a partire dalle voci sulla nuova scheda Nvidia.

Comparsa nelle ore scorse attraverso alcune voci di corridoio, la GPU dedicata alla matematica Ada Lovelace sarebbe un vero e proprio mostro di potenza, basata su un nuovo processo produttivo a 5 nanometri e in grado di sprigionare 60 TeraFLOPS di potenza di calcolo.

Al momento sono tutte supposizioni, ma Pierpaolo andrà più a fondo nella questione, sfruttando l'occasione anche per approfondire i possibili sviluppi del 2021 nell'ambito delle GPU per PC. Vi esortiamo a fare le vostre domande a Pierpaolo già a partire dai commenti sotto questa news e intervenire anche in maniera attiva durante la puntata su Twitch, utilizzando la chat del canale. Pierpaolo sarà pronto ad accogliere curiosità e interrogativi vari, cercando di utilizzare per scopi benefici le sue proverbiali conoscenze in svariati ambiti tecnologici.

