Hades, un'infografica rivela il numero di dialoghi per personaggio

Hades include un bel po' di dialoghi, a giudicare dall'infografica pubblicata nelle scorse ore da Supergiant Games, il team autore di questo straordinario action RPG.

Game of the Year 2020 per IGN ed eletto miglior gioco del 2020 per gli utenti Steam, Hades non trascura l'importanza delle parole e infatti ne mette in bocca ben 305.433 ai suoi personaggi.

Sono trenta le figure parlanti in Hades, per un totale di oltre 21.000 righe di dialogo. Chi ne recita di più? Naturalmente Zagreus, con 8.500 righe, seguito da Hades con 1.600, Tisiphone con 190 e Charon con 120.

Un cast di coloriti e memorabili personaggi, interamente doppiati, ti attende! Sviluppa il tuo rapporto con loro e scopri centinaia di eventi di trama unici dipanando poco a poco le ambizioni e le motivazioni di questa grande e problematica famiglia.

Nuove sorprese ti attendono a ogni nuova esplorazione dei mutevoli labirinti degli Inferi, i cui boss guardiani si ricorderanno del tuo passaggio.

Usa il potente Specchio della Notte per diventare più forte in maniera permanente e aumentare le tue possibilità di successo alla tua prossima fuga da casa.