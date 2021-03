Final Fantasy 7 Ever Crisis: le armi saranno date casualmente con delle casse premio

L'insider Nibel, solitamente molto affidabile, ha riportato alcune informazioni su Final Fantasy 7 Ever Crisis tratte dalla rivista giapponese Famitsu che allarmeranno non poco chi stava aspettando il gioco, in particolare quella che lega armi e casse premio. Considerate che la fonte è Tetsuya Nomura in persona, quindi sono da considerarsi ufficiali.

La più rilevante è che i capitoli da cui è composto il gioco saranno gratuiti, mentre le armi saranno date tramite casse premio. Quindi esplorando e sconfiggendo nemici non si troveranno armi, come avveniva nel Final Fantasy 7 originale, ma bisognerà affidarsi alla fortuna e alle microtransazioni per averne di più potenti.

Le altre informazioni sono meno allarmanti: Final Fantasy 7 Ever Crisis dividerà la storia di Final Fantasy 7 in dieci capitoli; ci saranno dei contenuti che non erano presenti nell'originale e saranno affrontati anche i fatti raccontati in Final Fantasy VII The First Soldier.

Che dire? Sinceramente l'idea di vedere Final Fantasy VII abbracciare un sistema di monetizzazione predatorio come le casse premio non ci piace moltissimo, ma staremo a vedere cosa ne verrà fuori.