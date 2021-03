DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 2 in alcune nuove immagini

id Software ha pubblicato alcune nuove immagini di DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 2, la nuova espansione della sua ultima fatica. Si tratta per lo più di scatti che mostrano le nuove ambientazioni che andremo a visitare, ma non mancano alcuni nemici inquadrati in modo da mostrarne tutti i demoniaci dettagli.

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 2 è in arrivo su PC, Xbox One, PS4 e Stadia. Naturalmente bisognerà avere il gioco base per poterci giocare. Ma ora bando alle ciance e guardiamo le immagini raccolte in una comoda galleria:

Se vi interessa avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Doom Eternal, in cui Pierpaolo Greco ha scritto:

Come scrivevamo in apertura di articolo, nonostante il tempo passato e l'evidente natura da more of the same di questo sequel, il nuovo lavoro di id Software ci ha convinto, divertito e letteralmente risucchiato nel suo adrenalinico e stimolante loop di gameplay che rasenta la perfezione durante le intense e appassionanti sparatorie. Se quindi questo capitolo rappresenta un evidente miglioramento e perfezionamento della formula originale, rimangono tutta una serie di incertezze legate a una certa bulimia di id Software nell'offrire una lunga sequela di introduzioni che non ci hanno pienamente convinto e che appaiono meno rifinite e forse meno rodate delle meccaniche originali. Se avete apprezzato il DOOM del 2016 e ne volete ancora, potete immediatamente lanciarvi su questo sequel: ne sarete felicemente catturati. Se invece, per voi, shooter fa rima con narrativa, un'occhiata al nuovo lavoro di id Software dovreste comunque dargliela: vi potrebbe far capire cosa significhi avere un gunplay tarato alla perfezione.