Knockout City: trailer di gameplay mostra il gioco in azione

EA e Velan Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di Knockout City, per mostrarne il gameplay. Come saprete si tratta di un nuovo gioco multiplayer che sembra essere una versione fantascientifica della classica Palla Avvelenata.

Leggiamo altri dettagli sul nuovo video di Knockout City, tratti dal comunicato stampa ufficiale:

I giocatori potranno fare squadra con gli amici, personalizzare lo stile del proprio "attaccabrighe", e utilizzare diverse strategie di assalto mentre vagano per le strade in Team KO. Se sei diversi tipi di palloni non dovessero essere sufficienti, i giocatori potranno trasformarsi in una palla afferrando, schivando, placcando e incastrando altri combattenti nella battaglia per il dominio del dodgeball. Questo non è dodgeball, è dodgeBRAWL.

Giocare a Knockout City non è difficile, ma la pratica è la chiave per vincere; sarà un'esperienza incredibilmente coinvolgente e competitiva, che colpirà letteralmente in faccia i giocatori con sorprese. Dalle strade principali intasate dal traffico di Knockout Roundabout, alle più vertiginose altezze dei tetti degli edifici della città in Rooftop Rumble, c'è solo un modo per regolare i conti: il dodgeBRAWL.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Knockout City uscirà il 21 maggio 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S. Dal 2 al 4 aprile si terrà una sessione di beta test aperta giocabile in cross-play. Tutti i progressi fatti saranno mantenuti anche nella versione finale del gioco.