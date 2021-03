Oddworld Soulstorm, PS4 e PS5: Collector's Edition svelata, arriverà a luglio 2021

Oddworld Soulstorm sarà presto disponibile in formato digitale su PC, PS4 e PS5. Gli abbonati PS Plus, inoltre, avranno modo di ottenerlo senza alcuna spesa aggiuntiva in formato PlayStation 5. Sappiamo però che alcuni giocatori amano collezionare le versioni fisiche dei videogiochi; per loro vi è una buona notizia: Microids distribuirà due edizioni, una "Day One" e una "Collector's Edition". La data di uscita è il 6 luglio 2021, sia su PS4 che su PS5.

L'edizione base di Oddworld Soulstorm si chiama "Day one Oddition" e include il gioco in formato fisico, con la confezione classica, e in più un case metallico con un artwork dedicato. Si tratta di un'edizione molto semplice: potete vederla qui sotto.

Oddworld Soulstorm: Day One Oddition

Abbiamo poi la "Collector's Oddition" di Oddworld Soulstorm, la quale include il gioco, la confezione metallica, una statuina da 22 centimetri, un artbook premium da 160 pagine, tre stampe, un tatuaggio per la mano, degli adesivi, un portachiavi e una confezione esclusiva da collezione.

Inoltre, prenotando una delle due versioni si ottiene anche l'accesso alla colonna sonora digitale e all'artbook digitale.

Oddworld Soulstorm: Collector's Oddition

Come detto, Oddworld Soulstorm sarà disponibile a partire dal 6 aprile su PS5 (incluso anche con PS Plus), PS4 e PC (tramite Epic Games Store). Attenderete la versione fisica, oppure opterete per la versione digitale?

Vi segnaliamo infine che su PS5 Oddworld Soulstorm arriva a 1440p/60FPS e dura almeno 20 ore.