Thymesia è un interessante soulslike per PC in arrivo nel 2021

Team17 ha annunciato di aver raggiunto un accordo con lo sviluppatore OverBorder Studio, per la pubblicazione di Thymesia, un interessante soulslike per PC in arrivo nel 2021 (in data ancora da destinarsi). Si tratta sostanzialmente di un gioco di ruolo d'azione in cui si guida un personaggio misterioso, tal Corvus, che va a caccia di nemici con delle armi che sfruttano il potere delle pestilenze.

Che i nemici si chiamino Pfizer, Astrazeneca, Moderna e Johnson & Johnson? Squallide battute a parte, è difficile non notare la natura profondamente dark dello scenario di Thymesia, che si rifà a un immaginario che piacerà sicuramente a una grande fetta di videogiocatori.

Thymesia è stato presentato con un trailer e una ricca galleria di immagini, che possiamo vedere qui di seguito:

Per chi se lo stesse chiedendo, per adesso Thymesia non è stato annunciato per console. Leggiamone la descrizione ufficiale tratta dalla pagina Steam:

Storia

In un regno che basava la propria prosperità sulle arti alchemiche si abbatte una calamità. Dopo averne scoperto il costo, un tentativo di interrompere tali pratiche vi si ritorce contro. In pochi giorni, il regno cade preda del caos e le strade si riempiono di mostri.

La chiave per comprendere il fenomeno risiede nelle mani di Corvus, la cui memoria è però andata perduta. La verità si trova tra i suoi ricordi, ma ogni tentativo di farli riaffiorare culmina in nuovi segreti da scoprire.

Caratteristiche

Domina la pestilenza

Impadronisciti della piaga dei terribili boss che affronterai e sfruttane il potere come un'arma. Da' loro un assaggio della loro stessa medicina: è l'unico modo per sopravvivere in questo regno ormai devastato.

Usa il potere del corvo

Trasformati nel tuo corvo durante le battaglie. Lancia le tue piume come pugnali ed elimina i nemici con l'agilità di un rapace.

Lotta per la vita

Potenzia e modifica le tue armi e i tuoi movimenti di base. Plasma il tuo stile di gioco e preparati ad affrontare le sfide che ti attendono.

Ricordi infranti

Recupera i tuoi ricordi nel corso dell'avventura. Le scelte che compi e gli oggetti che raccogli ti permetteranno di accedere a diversi finali. Rimetti insieme i pezzi della tua vita e scopri la tua verità.