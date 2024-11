Thymesia in offerta su Instant Gaming: sconfiggi la pestilenza e salva il regno di Hermes

Thymesia , il coinvolgente gioco d'azione dark fantasy, è disponibile su Instant Gaming con un incredibile sconto. Potrai acquistarlo al prezzo ridotto di 9.36€, rispetto al costo originale di 25€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 11.42€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Hermes, un regno un tempo fiorente, è stato travolto dal caos dopo che l'alchimia , inizialmente accolta come salvezza, ha portato alla creazione di mostri corrotti. I suoi abitanti, sopraffatti da esperimenti falliti e devastazioni, sono ora preda di creature spietate. Nei panni di Corvus, un misterioso eroe con abilità straordinarie, dovrai affrontare le forze oscure che si celano tra le rovine e ricostruire i ricordi perduti per salvare il regno.

Esplora un regno devastato dall'alchimia e dalla pestilenza

Thymesia offre un'esperienza soulslike intensa e impegnativa. Ogni scontro richiede tempismo e strategia, mettendo alla prova le tue abilità con nemici letali e ambienti ostili che ti costringeranno a restare sempre vigile.

In Thymesia, combatti con ferocia contro mostri corrotti utilizzando un sistema di combattimento fluido e dinamico. Grazie alle sue abilità uniche, Corvus può trasformarsi in un rapace e utilizzare piume come pugnali per fermare gli attacchi dei nemici. Ogni vittoria ti permetterà di potenziare il personaggio e personalizzare il suo stile di gioco, adattandolo alle sfide future. Recupera armi dai tuoi avversari e sfrutta i loro stessi poteri per affrontare battaglie sempre più difficili.