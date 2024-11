Lilo & Stitch si mostra nel primo teaser trailer del nuovo film live action Disney, data di uscita annunciata

Così come nel film d'animazione, questo nuovo live action racconta l'incontro e l'amicizia che si sviluppa tra una ragazza solitaria chiamata Lilo e un bizzarro alieno chiamato Stitch, progettato per essere una sorta di arma di distruzione di massa ma che, a contatto con Lilo, sviluppa una personalità ben più profonda.

Stitch in azione!

Diretto da Dean Fleischer Camp, il nuovo film di Lilo & Stitch dovrebbe dunque ricalcare le fondamenta dell'originale come narrazione e personaggi, oltre a riprendere la particolare ambientazione hawaiana di cui possiamo vedere qualcosa anche in questo breve teaser.

Il video riportato qui sopra è solo un assaggio, a cui seguirà probabilmente a breve un trailer più completo, ma intanto ci consente di dare un'occhiata più da vicino alla realizzazione dell'alieno Stitch in questa nuova versione.

Ne avevamo già visto una prima immagine qualche giorno fa, ma in questo caso possiamo vederlo in azione, e peraltro in una situazione alquanto "distruttiva", per così dire. La caratterizzazione sembra peraltro decisamente simile a quella originale, trasposta in computer grafica e in un contesto "3D".

L'appuntamento con il nuovo Lilo & Stitch è dunque fissato per il 21 maggio al cinema, intanto diamo un'occhiata a questa prima sequenza in video.