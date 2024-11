Apple potrebbe espandere la sua presenza con un dispositivo TV stick economico

Apple si trova a un bivio strategico per quanto riguarda il mercato dei dispositivi TV. La base di utenti dei suoi prodotti premium, come l'Apple TV 4K, è limitata da un prezzo elevato che esclude molti consumatori . Un recente rapporto suggerisce che la soluzione potrebbe essere un dispositivo simile a una TV stick, economico e semplice, che consenta ad Apple di espandere rapidamente il proprio raggio d'azione in questo mercato competitivo.

Un'opportunità necessaria per espandersi

Secondo Bloomberg, Apple potrebbe trarre grande beneficio dall'introduzione di un dispositivo TV stick più economico, complementare al suo attuale Apple TV 4K. Questo nuovo prodotto consentirebbe di competere direttamente con soluzioni già popolari come l'Amazon Fire TV Stick 4K Max, che offre funzionalità avanzate a una frazione del costo. Il dispositivo base di Apple, attualmente a $129, è quasi quattro volte più costoso del Fire TV Stick 4K Max, che viene spesso venduto a meno di $40 grazie a promozioni.

Shrinking, una delle ultime serie tv di Apple TV.

Mark Gurman, nella sua newsletter "Power On", ha sottolineato che un dispositivo del genere, pur essendo disprezzato da alcuni dirigenti Apple per la mancanza di caratteristiche "premium", potrebbe rappresentare una mossa strategica cruciale per aumentare la presenza dell'azienda nel mercato dei dispositivi TV.

La resistenza dei dirigenti Apple deriva dalla convinzione che un prodotto del genere non sia in linea con i valori premium del marchio. Tuttavia, come suggerisce Gurman, un TV stick economico con integrazione tvOS e senza telecomando fisico-sfruttando invece un iPhone come controller-potrebbe mantenere il posizionamento di Apple come marchio di qualità. Ciò potrebbe offrire un compromesso ideale tra accessibilità e esclusività, ampliando il pubblico senza compromettere l'immagine del marchio.