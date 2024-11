L'annuncio dei giochi di PlayStation Plus Essential di dicembre è vicinissimo, ecco data e orario

Non c'è una data ufficiale scolpita nella pietra, ma non è difficile prevedere la data e l'orario esatti. Infatti, salvo rare eccezioni, ogni mese la compagnia annuncia i nuovi giochi in arrivo il mercoledì antecedente al primo martedì del mese successivo. Di conseguenza, vi suggeriamo di sintonizzarvi sulle nostre pagine alle 17:30 di domani, 27 novembre .

Siamo ormai vicini alla fine del mese, il che significa che presto Sony svelerà la line-up di giochi PS4 e PS5 "gratuiti" che verranno resi disponibili a dicembre per tutti gli abbonati a PlayStation Plus .

Quando saranno disponibili i nuovi giochi del PS Plus di dicembre?

Allo stesso modo è facile anche prevedere quando i nuovi giochi di PS Plus Essential verranno resi disponibili per tutti gli iscritti al servizio, visto che ciò avviene sempre il primo martedì di ogni mese. Di conseguenza potrete riscattare e aggiungere alla vostra libreria digitale i titoli in questione a partire dalla mattina del 3 dicembre.

Al momento la nuova line-up è ancora avvolta nel mistero, con Sony che come da prassi non si è sbottonata sui prossimi giochi che verranno proposti dal servizio. Vi terremo aggiornati in caso di eventuali leak.

Nel frattempo, vi ricordiamo che dalla scorsa settimana sono disponibili i nuovi giochi PS4 e PS5 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium di novembre e contemporaneamente sono stati svelati quelli che lasceranno il servizio il mese prossimo.