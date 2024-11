I giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre sono disponibili, ecco la lista completa

Come da programma, i cataloghi di PlayStation Plus Extra e Premium si arricchiscono di nuovi arrivi con i giochi di novembre per gli abbonati, che portano un totale di 17 nuovi titoli e classici disponibili e liberamente accessibili a chi possiede le sottoscrizioni in questione.

Si tratta di una mandata alquanto ricca, che tra i titoli Extra comprende anche giochi di grosso calibro come Grand Theft Auto V in una delle sue (solitamente brevi) comparsate all'interno dei servizi in abbonamento, ma anche Dying Light 2, Like a Dragon: Ishin! e vari altri, in grado di arricchire in maniera sostanziale il catalogo.

Anche sul fronte dei classici gli arrivi questo mese sono decisamente interessanti, con l'aggiunta di Blood Omen: Legacy of Kain e i primi due Resistance, giocabili in streaming in quanto provenienti dal catalogo di PS3.