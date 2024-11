AirTag 2 in arrivo nella primavera del 2025: cosa possiamo aspettarci

Le indiscrezioni sulle novità di AirTag 2 si susseguono da tempo. Mark Gurman, nella sua newsletter Power On, ha anticipato che il nuovo accessorio sarà sottoposto a test di produzione e che Apple si sta preparando per il lancio sul mercato. Anche l'analista Ming-Chi Kuo ha confermato l'arrivo di AirTag 2 nel 2025, sebbene con tempistiche leggermente diverse.

Cosa possiamo aspettarci da AirTag 2

Tra le novità più attese, AirTag 2 dovrebbe montare un chip migliorato per un tracciamento della posizione più preciso, probabilmente la seconda generazione del chip Ultra Wideband introdotto con la linea iPhone 15. Gurman ipotizza anche la presenza di un altoparlante integrato, come misura anti-stalking, e un miglioramento significativo nella portata del segnale, pur mantenendo un design simile al modello attuale.

Apple AirTag di prima generazione

Kuo ha inoltre menzionato una possibile integrazione di AirTag 2 con il visore Vision Pro, ma non è ancora chiaro come Apple intenda implementarla. Intanto Apple ha annunciato una nuova funzione di condivisione per la prima generazione, con la quale sasterà un link per ritrovare i bagagli smarriti grazie al nuovo aggiornamento di iOS per AirTag.

In attesa di ulteriori dettagli, comunque, l'arrivo di AirTag 2 promette di migliorare ulteriormente l'esperienza di tracciamento degli oggetti, offrendo maggiore precisione, sicurezza e funzionalità innovative. Voi cosa ne pensate? Siete interessati all'aggiornamento o vi bastano le opzioni offerte dal primo modello? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.