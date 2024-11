Una immagine del live action di Lilo & Stitch ci permette di vedere l'alieno blu in una scena del film Disney

Avevamo già avuto modo ad agosto di vedere un brevissimo video nel quale veniva mostrato Stitch con l'estetica del film live action , ma in tal caso era solo una sequenza animata fuori contesto. Ora, possiamo vedere una immagine che mostra il personaggio in una vera scena del film, il che aiuta a farci un'idea migliore di quale sarà la resa finale.

L'immagine dal live action di Lilo e Stitch

In questa fotografia, condivisa dalla divisione brasiliana di Disney, vediamo che Stitch è nella camera da letto di Lilo. La creaturina ha attorno al collo un "lei", termine hawaiano che indica una ghirlanda ornamentale, usata anche per accogliere gli ospiti.

Stitch nella camera da letto di Lilo

Nell'immagine vediamo una lampada rovesciata, del nastro adesivo, cuscini, pupazzi, fotografie sul muro con disegni di costellazioni. Essendo un'immagine non possiamo sapere come verrà reso il personaggio in movimento, ma possiamo certamente affermare che lo stile di Stitch è stato ripreso in modo ottimo.

Il film dovrebbe riprendere la storia della versione animata, semplicemente proponendo uno stile grafico differente e attirando nuovi appassionati, soprattutto tra i giovanissimi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ricordiamo infine che il live action di Lilo & Stitch dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel maggio 2025. A seconda del livello di successo, arriverà su Disney Plus nel corso delle settimane o mesi successivi.

A questo riguardo, vi ricordiamo la data di uscita di Deadpool & Wolverine su Disney Plus.