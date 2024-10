La data di uscita di Deadpool & Wolverine su Disney Plus è stata svelata

Deadpool & Wolverine di Marvel è stato uno dei più recenti e grandi successi per Disney, che è ora pronta a portare la pellicola sul servizio di video streaming. La compagnia del Topo ha infatti svelato che la data di uscita di Deadpool & Wolverine su Disney Plus è il 12 novembre 2024 .

Il successo di Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine è stato un successo di critica e pubblico e ancora adesso, almeno negli Stati Uniti, è disponibile alla visione in 300 cinema, raccogliendo così gli ultimi incassi possibili quattordici settimane dopo la prima visione sul grande schermo.

Dogpool, Deadpool e Wolverine

Visto quindi che è oramai arrivato alla fine della propria vita nelle multisale, Deadpool & Wolverine è pronto per arrivare su Disney + per tutti gli abbonati. I fan che non hanno avuto modo di vederlo al cinema e coloro che desiderano rivivere le avventure della coppia rossa e gialla saranno quindi felici di sapere che non manca troppo all'arrivo.

Ricordiamo che Deadpool & Wolverine racconta la storia di Deadpool che, in cerca di un Wolverine, inizia a viaggiare per il multiverso. Alla fine ne trova uno che fa al caso suo e insieme cercano di fermare la fine della linea temporale di Deadpool.

Vi segnaliamo anche che uno dei costumi di Deadpool & Wolverine è costato 100.000 dollari, ma è stato sullo schermo per pochi secondi.

Infine, la steelbook con Blu Ray HD e 4K di Deadpool & Wolverine è in prenotazione su Amazon: ecco la data di uscita.