Un Nintendo Direct sarebbe già programmato, ma non sarebbe vicino

Con Nintendo che si sta apparentemente preparando per annunciare la usa prossima console, i giocatori si chiedono se ci sarà ancora spazio per un Nintendo Direct che annunci le ultime novità per la console attuale.

Un rumor sta ora circolando in rete, proveniente da PH Brazil, un leaker noto dedito al mondo Nintendo ma che ha uno storico scostante. Alle volte condivide dettagli corretti, mentre altre volte le sue si sono in realtà rivelate speculazioni senza fondamento. Prendiamo quindi quanto condiviso con le pinze, in attesa di novità.