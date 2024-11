Chiavetta USB SanDisk con doppio connettore Tipo A e C da 128 e 256GB in sconto per il Black Friday di Amazon

Le offerte del Black Friday 2024 di Amazon Italia proseguono, così come le nostre segnalazioni sui prodotti con i prezzi più vantaggiosi. Tra le tante promozioni disponibili vi segnaliamo anche l'utilissima chiavetta USB SanDisk Ultra Dual Drive Go con connettori reversibili di Tipo C e A, disponibile con sconti fino al 29% per i tagli da 128 GB e 256 GB. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei due box sottostanti. Al momento il prezzo della versione da 128GB in colorazione Navagio Bay è di 17,62 euro anziché 24,99 euro. Il modello da 256 GB, invece, è prezzato 26,02 euro contro i 35,99 euro canonici. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.it, con possibilità di effettuare il reso fino al 15 gennaio 2025.