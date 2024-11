TikTok si affida a Elon Musk per affrontare la pressione negli Stati Uniti

La collaborazione tra Shou Chew ed Elon Musk

Secondo il Wall Street Journal, Chew ha contattato Musk per ottenere consigli strategici su come affrontare la transizione verso la nuova amministrazione e migliorare l'immagine dell'azienda negli Stati Uniti. Elon Musk, già noto per la sua influenza politica e per il successo di aziende come Tesla e SpaceX, potrebbe offrire un supporto cruciale. ByteDance, la società madre di TikTok, è consapevole dell'importanza di questa iniziativa, con dirigenti interni che seguono attentamente gli sviluppi.

Il CEO di Tesla, Elon Musk.

TikTok spera che Musk, che negli ultimi mesi ha trascorso del tempo a Mar-a-Lago con Trump, possa fungere da ponte per discutere direttamente con l'amministrazione in arrivo. La sua esperienza nel gestire imprese sotto pressione normativa e il suo accesso a figure chiave dell'amministrazione rendono Musk un alleato prezioso per il CEO di TikTok.