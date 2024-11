Un DualSense in edizione limitata di Helldivers 2 sarebbe in arrivo, un leak ne svela il prezzo

Stando alle fonti di billbil-kun, Sony avrebbe in programma di lanciare nel prossimo futuro un'edizione limitata del DualSense di PS5 a tema Helldivers 2, lo sparatutto multiplayer cooperativo che ha riscosso grandissimo successo quest'anno.

Sempre secondo il leaker, il prezzo di questa variante dovrebbe essere di 84,99 euro in Europa, 10 euro in più rispetto alle colorazioni standard del controller e pari a quello in edizione limitata di Fortnite lanciato il mese scorso.